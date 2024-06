Opep+ chega a acordo para manter cortes na produção de petróleo ao menos até setembro

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) decidiu, provisoriamente, estender os cortes vigentes na produção de petróleo até o mês de setembro numa tentativa de segurar os preços da commodity. Alguns dos principais produtores do grupo, no entanto, atuam para ampliar as restrições de produção.

A Opep+ já têm restrições de longa data de 3,66 milhões de barris por dia (bpd) , que foram mantidos até setembro, e alguns dos principais produtores do grupo também estão finalizando um acordo para estender os cortes voluntários até 2025, atualmente em torno de 2,2 milhões bpd, disseram os delegados.

Os cortes voluntários, que deveriam terminar ao fim de 2024, incluem um corte na produção de um milhão de barris por dia do principal produtor, a Arábia Saudita, implementado pela primeira vez em julho do ano passado.