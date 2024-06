Busca por crédito sobe 14% em abril/março, mas cai 24% ante o quarto mês de 2023

A busca por financiamento no Brasil registrou alta de 14% em abril após cair 13% na comparação com março deste ano. No entanto, o Índice Neurotech de Demanda por Crédito (INDC) apresentou queda de 24% em relação ao quarto mês de 2023. Foi o sétimo recuo consecutivo do indicador que mede mensalmente o número de solicitações de financiamentos nos segmentos de varejo, bancos e serviços.

A expansão do INDC em abril ante março de 2024 foi impulsionada pelo setor financeiro, que teve crescimento de 19%, seguido do varejo, com alta de 9%. Em contrapartida, o setor de serviços cedeu 3%.

Já no confronto com abril do ano passado, o segmento varejista foi novamente o principal responsável pelo declínio do INDC, com queda de 24%. Bancos e demais instituições tiveram recuo de 8% na demanda por crédito, enquanto o setor de serviços foi o único a registrar aumento: cresceu 9%.