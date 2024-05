Light consegue aprovar seu plano de recuperação

O aval ao plano, segundo a Light, representa a conciliação, de "forma equilibrada", dos interesses da companhia, seus credores e demais stakeholders, e "visa assegurar a sustentabilidade da empresa e a continuidade de suas atividades, constituindo um passo significativo no processo de reestruturação do Grupo Light", informou a empresa em comunicado.

A Assembleia Geral de Credores (AGC) contou com a participação de representantes de 100% dos credores - 99,41% dos votos foram favoráveis à aprovação do plano. A dívida total da Light supera R$ 11 bilhões.

Negociação prévia

Agora, o plano será submetido à homologação do juiz Luiz Alberto Alves, da 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que em maio do ano passado aceitou o pedido de recuperação da Light S.A., controladora do Grupo Light.

O plano aprovado já contava com o apoio de parte significativa dos credores antes mesmo da assembleia.