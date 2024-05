Fitch reitera rating BBB- da Grécia, em grau de investimento uma década após crise da dívida

A Fitch Ratings reafirmou a nota em moeda estrangeira de longo prazo da Grécia em BBB-, com perspectiva estável. O país, assim, mantém o grau de investimento, uma década após protagonizar a crise da dívida da zona do euro.

Segundo a agência, a avaliação reflete níveis de renda per capita e indicadores de governança elevados na comparação com pares. Mas a nação europeia ainda enfrenta endividamento elevado, vulnerabilidade no setor bancário e desemprego alto, diz a instituição.

A Fitch prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) grego crescerá 2,3% em 2024 e 2,4% em 2025, bem acima da média da zona do euro (1,1%). Ao mesmo tempo, o déficit fiscal cairá para 0,8% do PIB no ano que vem, de acordo com a análise.