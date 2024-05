FBI diz ter derrubado maior rede de computadores a serviço de crimes virtuais

O FBI desmontou o que considera a maior botnet (esquema cibernético criminoso) do mundo, com mais de 19 milhões de computadores em cerca de 200 países. Hackers compravam os endereços de IP para cometer crimes virtuais em grande escala. O criador desse esquema de cibercrime, que teria faturado mais de US$ 99 milhões, foi preso.

De acordo com documentos judiciais, o chinês YunHe Wang supostamente propagou um malware (software criado para causar danos) para comprometer e capturar uma rede de computadores. As botnets são redes de computadores sequestrados para aplicação de golpes e fraudes. O cibercrime costuma dar certo porque os proprietários dos dispositivos geralmente não ficam cientes do que está acontecendo.

Com 150 servidores dedicados, ele controlava os dispositivos infectados e vendia o acesso para cibercriminosos. Apenas nos EUA, havia cerca de 614 mil endereços de IPs fraudados, de acordo com autoridades.