Dados oficiais confirmam primeira intervenção cambial no Japão desde 2022

O Japão gastou 9,789 trilhões de ienes (US$ 62,42 bilhões) em intervenção cambial entre 26 de abril e 29 de maio, informou nesta sexta-feira, 31, o Ministério das Finanças. Os dados confirmam que o país realizou intervenções no mercado de câmbio no último mês, pela primeira vez desde 2022.

A intervenção deste ano ocorre no momento em que o iene atingiu mínima em três décadas no fim de abril, recuando para cerca de 160 ienes por dólar.

O iene depois dessas mínimas ganhou impulso, o que gerou especulações sobre intervenção do governo japonês. Fonte: Dow Jones Newswires.