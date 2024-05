Bradesco diz que aplicativo e Pix tiveram intermitência momentânea que foi regularizada

O Bradesco informou que os funcionamentos do aplicativo e do Pix foram normalizados, após falhas registradas na manhã desta sexta-feira, 31.

"O App Bradesco e o serviço de Pix apresentaram intermitência momentânea nesta manhã, que foi regularizada. Todos os serviços funcionam normalmente", disse o banco, em nota enviada ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por volta das 11 horas (de Brasília), houve um pico de reclamações no serviço Downdetector, que reúne relatos de falhas sobre serviços online, a respeito do funcionamento do aplicativo do banco.