Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, com ganhos em Tóquio e perda modesta em Xangai

O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 1,14%, em 38.487,90 pontos. Ações dos setores imobiliário e financeiro se destacaram, com os sinais de desaceleração nos EUA vistos na nova leitura do Produto Interno Bruto (PIB) de ontem reforçando esperanças de corte de juros pelo Fed neste ano. Mitsubishi Estate avançou 3,6% e Daiwa Securities Group, 5,2%.

Analistas ouvidos pela FactSet previam 50,4. O número abaixo de 50 aponta para contração da atividade, nessa pesquisa. Já o PMI de serviços recuou de 51,2 em abril a 51,1 em maio, quando se previa alta a 51,3.

Ações de mineradoras e as ligadas à infraestrutura lideraram as perdas no mercado chinês, com Zijin Mining em queda de 1,5% e China Yangtze Power, de 0,1%. Sichuan Mingxing Electric Power caiu 1,05%. Já papéis de empresas de software subiram, com Thunder Software Technology em alta de 8,1% e Cubic Digital Technology, de 18%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou ganho de 0,03% em Seul, a 2.636,20 pontos. Diante disso, o mercado sul-coreano interrompeu uma sequência de três dias de perdas, com algumas ações consideradas baratas após recuos recentes, mas ainda assim caiu 1,9% na semana e 2,1% no mês. Hoje, a fabricante de baterias para veículos elétricos LG Energy Solution subiu 0,9%, e a companhia aérea Jin Air avançou 4,9%, com Samsung Electronics estável.