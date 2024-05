FMI: IA sem regulação pode potencializar crise econômica, diz Gopinath

A crise na mão de obra, por consequência, poderia ser transmitida para o sistema financeiro, dado que as tomadas de decisões no mercado acionário possivelmente serão resultado de uma análise de dados, estatísticas e padrões realizada por IA. Diante de um evento sem precedentes, as decisões podem ser tomadas equivocadamente, inclusive pendendo para um "conservadorismo exacerbado", com as decisões se expondo a pouquíssimos riscos.

Segundo Gopinath, é preciso tomar medidas que reduzam a amplificação dos riscos de transmissão às cadeias de abastecimento e ao mercado financeiro. Isso pode ser feito com regulação e monitoramento, afirmou. Além disso, mais investimento em educação e treinamento são essenciais para permitir que trabalhadores e a inteligência artificial trabalhem juntos e não sejam excludentes.