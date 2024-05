Festejos em Viçosa e Barbalha impactam ocupação hoteleira acima de 90% no Ceará

Isso porque a ocupação do segmento está acima de 90% nas localidades, entre os dias 30 de maio e 2 de junho, segundo levantamento da Secretaria do Turismo (Setur) do Governo do Ceará.

Conforme o Anuário do Ceará, o município de Barbalha tem 55.323 habitantes, fica a 501,8 km de Fortaleza - ou tempo estimado de viagem de 8h21min -, e o festejo impacta no movimento daquela microrregião do Cariri, ao Sul do Estado, que tem como municípios limítrofes Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha (e estado de Pernambuco).

Já no Festival Viçosa Mel e Cachaça, a Setur prevê a circulação de dez mil pessoas. Esta cidade de 54.955 habitantes é serrana e fica no Noroeste do Estado, a 360,5 km ou seis horas da Capital, na microrregião da Ibiapaba, no limite dos municípios de Granja, Tianguá e estado do Piauí.

“São duas regiões turísticas importantes para o Ceará que contam com produtos que carregam essa marca cultural. Em Barbalha é uma festa considerada patrimônio imaterial do País, e, em Viçosa do Ceará, temos muito forte a cultura da cachaça, dos engenhos. Sem contar no clima agradável e na possibilidade que os turistas têm de aproveitar uma região serrana com muitos atrativos, inclusive um bondinho, localizado em um Parque Nacional”, avalia a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque.