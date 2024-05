Feriado de Corpus Christi e maratona aquecem ocupação hoteleira no Rio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do frio, a ocupação hoteleira se mostra aquecida para o feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com pesquisa divulgada nessa quarta-feira (29) pelo Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem da Cidade do Rio de Janeiro (HotéisRIO) e pela Associação de Hotéis do Estado (ABIH-RJ). A taxa média de ocupação na capital ficou em 79,71% e, no interior, em 78,21%. Além do Corpus Christi, a Maratona do Rio, que começa nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (2/6) impulsionou as reservas na rede hoteleira.

No município do Rio, a região de Flamengo/Botafogo registrou ocupação de 89,66%, seguida por Copacabana/Leme (89,15%), Ipanema/Leblon (81,47%), Centro (76,29%) e Barra/Recreio (69,05%).