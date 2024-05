Europa tem fraco crescimento econômico fraco e alívio em preço, avalia Capital Economics

A Capital Economics avalia que dados da Comissão Europeia para maio vieram em linha com o crescimento fraco do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro, enquanto as pressões de preço estão fortes, mas continuam diminuindo. A casa também destaca que a taxa de desemprego diminuiu em abril, com expectativa de que permaneça próxima do nível atual pelo restante do ano.

O índice de sentimento econômico da zona do euro subiu de 95,6 em abril para 96,0 em maio, em linha com as estimativas de consenso de 96,1 e da Capital Economics de 97,0, sendo consistente com a alta do PIB em torno de 0,1% na comparação trimestral.

O dado indica um crescimento mais fraco do que o sugerido pelo PMI Composto, que apontava que o crescimento permaneceria no nível do primeiro trimestre, de 0,3% na comparação trimestral. A análise mostra que a confiança melhorou nos setores de serviços e industrial, assim como entre os consumidores, e permaneceu basicamente estável nos setores de varejo e construção.