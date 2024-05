EUA: PIB avança 1,3% no 1º trimestre (2ª leitura); previsão +1,6%

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 1,3% na leitura anualizada do primeiro trimestre, de acordo com a segunda leitura do dado, publicada há pouco pelo Departamento do Comércio. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 1,6%, o que repetiria a leitura inicial. No quarto trimestre, o crescimento havia sido de 3,4%.

O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), subiu 3,3% no primeiro trimestre, abaixo da preliminar de alta de 3,4% antes informada. O núcleo do PCE avançou 3,6%, também inferior à preliminar de 3,7%.