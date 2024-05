Brasil tem em abril 2º maior consumo de energia elétrica da série histórica, diz EPE

O Brasil registrou em abril o segundo maior consumo de energia elétrica da série histórica da Resenha Mensal da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) - iniciada em 2004 -, atingindo 47.338 gigawatts-hora (GWh), uma alta de 5,5% ante abril de 2023. A indústria teve o maior consumo da série histórica, com 16.364 GWh, alta de 3,3% contra igual mês do ano passado. Segundo a EPE, 27 dos 37 setores industriais monitorados tiveram alta no consumo de eletricidade, com destaque para a fabricação de produtos alimentícios e metalurgia.

A classe residencial teve a maior expansão do consumo em abril, alta de 9,1% na comparação anual, seguida pela classe comercial, cujo consumo de eletricidade subiu 5,9%. De acordo com a EPE, os aumentos podem ser explicados por temperaturas acima da média e ondas de calor. No comércio, houve também a contribuição da melhora de vendas do setor.

No ano, a classe residencial também lidera a alta, com 11,5% (61.191 GWh); enquanto a classe comercial expande 7,7% (35.986 GWH) e a industrial, 3,7% (63.671 GWh). Nos últimos 12 meses, o consumo de eletricidade foi de 543.954 GWh, alta de 6% na comparação com igual período do ano anterior.