Bolsas da Europa fecham em alta, com convicção em corte de juros do BCE

A taxa de desemprego na zona do euro bateu nova mínima recorde, ao recuar de 6,5% em março a 6,4% em abril. Já o índice de confiança do consumidor subiu de -14,7 em abril a -14,3 em maio, em linha com as projeções. O sentimento econômico, por sua vez, subiu de 95,6 a 96,0 no mês, aquém da expectativa de 96,3, de analistas ouvidos pela FactSet. No geral, são sinais positivos para a tépida economia europeia.

As bolsas da Europa fecharam em alta na sessão desta quinta-feira, corrigindo perdas dos últimos dois dias. Dados divulgados hoje pintaram um quadro de melhora no sentimento na zona do euro, e sem mudar a convicção inabalável de que o Banco Central Europeu (BCE) cortará juros na semana que vem. Nesse contexto, o alívio nos juros dos bônus de países da região deu munição extra ao investidor.

"Os dados de hoje estão em linha com os índices de gerentes de preços (PMIs) recentes, sugerindo que a recuperação da zona do euro está ganhando força, embora de forma ligeiramente desigual", comentou a Oxford Economics, em relatório.

Mas nada que pareça ter o poder de demover as autoridades de iniciarem o ciclo de relaxamento monetário em junho. "O BCE deverá reduzir juros na próxima semana", afirmou a Nordea, em nota a clientes. "Com as projeções da equipe provavelmente mostrando uma inflação em linha com a meta, novos cortes parecem prováveis no futuro, desde que os dados recebidos confirmem o cenário-base do BCE."

O pregão na Alemanha foi mais volátil, com a cautela não apenas pelo CPI da zona do euro e o PCE dos EUA amanhã, mas também pelos números do varejo alemão - todos previstos para amanhã. A bolsa de Frankfurt operou em baixa durante parte do dia, à medida que, segundo o City Index, a narrativa de taxas altas por mais tempo nos EUA deprimia o apetite por risco. O DAX fechou em alta de 0,22%, aos 18.514,08 pontos.