TCU aprova relicitação da BR-153/262/GO/MG, extinguindo contrato com a Concebra antecipadamente

O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou a relicitação da concessão da BR-153/262/GO/MG, conhecida como Rota Sertaneja; e da BR-262/MG, a Rota do Zebu.

Atualmente, os trechos são administrados pela concessionária Concebra, controlada pela Triunfo. A aprovação da relicitação pelo TCU confirma a extinção dos contratos em curso de forma amigável e, com isso, a ANTT pode começar novos processos para a publicação dos editais de concessão dos dois trechos.

A secretária nacional de Transportes Rodoviários, Viviane Esse, explica que a partir de agora a área técnica tem um período de avaliação do processo até a promulgação do edital. E também enalteceu o trabalho realizado pelos ministros do TCU. "As aprovações do TCU são sempre relevantes para que possamos manter o cronograma de concessões".