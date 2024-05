Indústria prevê investimentos de R$ 18 bi a R$ 20 bi em máquinas com depreciação acelerada

Nas contas da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que levou a proposta ao governo, o impulso aos investimentos será de R$ 18 bilhões no prazo de dois anos.

A intenção do beneficio é estimular as compras de máquinas e equipamentos, ao permitir que os investimentos feitos em bens de capital possam ser usados para abatimento nos impostos devidos pelas empresas em apenas dois anos, ao invés de até 20 anos.

Já a Abimaq, entidade que representa a indústria de máquinas e equipamentos, entende que os R$ 3,4 bilhões em créditos financeiros autorizados no programa devem alavancar R$ 20 bilhões em investimentos.

Nesta quarta-feira, na apresentação do balanço mensal do setor, a diretora do departamento de economia e estatística da Abimaq, Cristina Zanella, disse que o programa deve influenciar as decisões de investimento, mas ponderou que os recursos são limitados.

"Vamos esperar a regulamentação para saber quais setores serão beneficiados e começar a operar o programa para gerar vendas e resultados ao setor", afirmou Zanella.