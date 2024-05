Ibovespa estende correção, em baixa de 0,87%, aos 122,7 mil pontos

Sem força e, como ontem, em nível que retrocede a meados de novembro, o Ibovespa permaneceu em baixa nesta quarta-feira, 29, que antecede feriado no Brasil, colhendo perdas em oito das últimas dez sessões, no intervalo que corresponde à segunda quinzena de maio. Faltando apenas a sessão de sexta-feira para o fechamento do mês, o índice recuou hoje 0,87%, a 122.707,28 pontos, tocando mínima a 122.457,54 pontos, em dia no qual a máxima correspondeu à abertura, aos 123.780,47 pontos. Na semana, o índice acumula perda de 1,29%, após revés de 3% ao longo da anterior, que foi a sua pior semana desde a de 20 a 24 de março de 2023. Em maio, cede até agora 2,55%, elevando o revés no ano a 8,55%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com giro restrito a R$ 19,1 bilhões na sessão, e cedendo 1.072 pontos em relação ao encerramento anterior, o Ibovespa fechou o dia no menor nível desde 13 de novembro passado, então aos 120.410,17 pontos.

Como na terça-feira, as perdas do índice se aprofundaram à tarde, refletindo hoje a hesitação de Petrobras (ON +0,23%, PN -0,13% no fechamento), ações que na terça-feira haviam se contraposto ao peso de Vale ON - papel que ontem tinha cedido 2,16% e hoje caiu 1,02%. Os grandes bancos também recuaram em bloco nesta véspera de feriado, com destaque para Bradesco (ON -1,03%, PN -1,01%) e Santander (Unit -0,82%). Na ponta perdedora do Ibovespa, destaque para nomes do ciclo doméstico, como Hypera (-6,02%) e Yduqs (-3,75%), à frente de Azul (-3,63%) e Dexco (-3,41%). No lado oposto, LWSA (+3,39%), Lojas Renner (+1,21%), MRV (+1,00%) e Iguatemi (+0,89%). "Prevaleceu a aversão a risco hoje também no exterior, o que se refletiu nos ativos domésticos. Lá fora, houve forte inclinação nas curvas de juros, com pressão altista em grande parte das curvas globais, ainda que não tenham emergido, hoje, grandes catalisadores do ponto de vista dos fundamentos econômicos", diz Rodrigo Ashikawa, economista da Principal Claritas.