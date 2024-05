Ex-Goldman Sachs substituirá Loretta Mester na presidência da distrital do Fed de Cleveland

A ex-funcionária do Goldman Sachs Beth Hammack foi escolhida para substituir Loretta Mester na presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, informou o conselho executivo distrital do BC dos EUA em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29.

Hammack, de 52 anos, assumirá o cargo em 21 de agosto deste ano e terá direito a voto nas reuniões do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) até o fim de 2024.

A antecessora dela exercia a função desde junho de 2014 e deixará a instituição em cumprimento a normas de internas de aposentadoria compulsória.