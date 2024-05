Emprego nos EUA aumentou levemente até meados de maio, em ritmo contido, diz Livro Bege

O emprego nos Estados Unidos "cresceu a um ritmo geral mais contido", na avaliação mais recente expressa no Livro Bege, do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), divulgado nesta quarta-feira, 29. Oito distritos reportaram ganhos "insignificantes a modestos" no emprego, e os quatro demais não tiveram mudança no quadro.

Vários distritos ainda reportaram que o crescimento nos salários estava em médias históricas que remetem ao pré-pandemia ou estavam se normalizando para essas faixas, aponta o sumário de opiniões que embasa as decisões de juros no país, em um quadro de crescimento "que prosseguia em sua maioria moderado" nos salários.

O Livro Bege afirma que a maioria dos distritos notou melhor disponibilidade de trabalhadores, embora alguma carência de pessoal prosseguisse em alguns setores.