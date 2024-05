Confiança de Serviços cai 0,6 ponto em maio, a 94,2 pontos, revela FGV

O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,6 ponto em maio, a 94,2 pontos, na série com ajuste sazonal, informou na manhã desta quarta-feira, 29, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em abril, o indicador havia atingido 94,8 pontos. Com o resultado agora divulgado, a média móvel trimestral do índice caiu 3,1 pontos. Entre os componentes do ICS, o Índice de Situação Atual (ISA) avançou 1,9 ponto, a 97,3 pontos. O Índice de Expectativas (IE), por sua vez, caiu 3,1 pontos, a 91,3 pontos.