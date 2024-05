Bolsas de NY fecham em baixa, pressionadas por perspectivas de juros altos por mais tempo

As bolsas de Nova York fecharam em baixa nesta quarta-feira, 24, em um cenário de aversão a riscos no qual as ações seguem pressionadas pelas perspectivas de juros mais altos por mais tempo por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Nesta semana, investidores aguardam ainda a divulgação do índice de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) na sexta-feira, a medida preferida das autoridades para a inflação.

No fechamento, o índice Dow Jones queda de 1,04%, aos 38.441,54 pontos; o S&P 500 caiu 0,73% aos 5.266,97 pontos; e o Nasdaq teve queda de 0,56%, aos 16.924,36 pontos.

"A reavaliação em curso do momento das reduções das taxas por parte do Fed dos EUA continuou a pesar sobre os mercados. O apetite pelo risco enfraqueceu, levando os mercados a precificarem agora o primeiro corte total das taxas da Fed apenas em dezembro", aponta o ANZ. Um corte nas taxas em setembro não é mais o cenário base do mercado - a probabilidade caiu para 46% na manhã de quarta-feira, de 58% há uma semana, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.