Bolsas da Europa recuam pela segunda sessão seguida, pressionadas por avanço de CPI alemão

As bolsas da Europa fecharam em baixa nesta quarta-feira, 29, recuando pela segunda sessão consecutiva, em um ambiente de maior cautela pela persistência de inflação elevada e taxas de juros potencialmente mais altas por mais tempo. O destaque foi a publicação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha, que apresentou avanço com relação ao mês anterior. Nesta semana, investidores aguardam ainda a divulgação do índice para a zona do euro. Além disso, ao final da sessão, a mineradora BHP anunciou a desistência do esforço pela compra da Anglo American após uma série de ofertas rejeitas pela rival.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em baixa de 1,06%, a 513,57 pontos.

A taxa anual do CPI da Alemanha acelerou para 2,4% em maio, ante 2,2% em abril. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pela FactSet. A alta do índice pela primeira vez em quase um ano foi puxada sobretudo por efeitos de base de comparação - mas, mesmo sem eles, a inflação não teria recuado pelo segundo mês seguido. A avaliação é do Commerzbank, que nota sinais crescentes de que a tendência desinflacionária por ora acabou no país.