ANTT aprova edital de concessão da BR-040 entre MG e GO; leilão será em setembro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou hoje o edital de concessão da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO). O edital será publicado no Diário Oficial da União (DOU) na segunda-feira, 3, com previsão de leilão para 26 de setembro. Estão previstos R$ 12 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos de concessão para o trecho de 594,8 quilômetros.

O critério do leilão será o maior desconto tarifário, com a necessidade de aportes de recursos para descontos superiores a 18% da tarifa, o que, segundo a ANTT, busca assegurar a viabilidade econômica do projeto.

Este é o segundo passo para resolver a administração de um trecho rodoviário atualmente concedido a outra empresa e em processo de devolução. A BR-040 entre Belo Horizonte e Cristalina é hoje gerida pela Via 040, que se limita à manutenção e operação essencial da rodovia. O primeiro trecho da BR-040, entre BH e Juiz de Fora, foi leiloado em abril, marcando o primeiro passo desse processo.