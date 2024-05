Juros: aumento da cautela nos Treasuries esfria reação ao IPCA-15 e taxas zeram queda

Os juros futuros zeraram o ritmo de queda, pressionados pelas máximas da curva dos Treasuries, fechando nas máximas e com viés de alta. A piora do ambiente externo acabou reduzindo boa parte da influência da leitura benigna do IPCA-15 de maio e da redução da percepção de leniência do Banco Central (BC) com a trajetória da inflação, após discurso do diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo, ontem à noite.

No fechamento, taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,38% (máxima), de 10,371% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 10,71%, estável. O DI para janeiro de 2027 marcava de 11,05% (máxima), de 11,02%. O DI para janeiro de 2029 tinha taxa de 11,54%, de 11,48%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pela manhã, o trecho intermediário, mais sensível às apostas para o ciclo da Selic, chegou a fechar mais de 10 pontos-base, dando sequência à correção em baixa iniciada ontem. No exterior, os juros dos Treasuries tinham avanço moderado, mas ficavam até então em segundo plano, com o mercado de juros priorizando a reação ao IPCA-15.