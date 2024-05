Haddad: Sexta deve sair medida da Fazenda para compensar desoneração; será ato do Executivo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 28, que o governo deve publicar na próxima sexta-feira, 31, uma medida de compensação para a desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios.

"Sexta deve sair uma medida da Fazenda e o acordo deve sair pelas mãos do senador e relator do projeto da desoneração, Jaques Wagner. A compensação é um ato do Executivo como ficou combinado com o Supremo", disse o ministro.

A Receita Federal calcula que serão necessários R$ 25,8 bilhões para restituir a perda arrecadatória com a prorrogação da desoneração - R$ 15,8 bilhões se referem à renúncia fiscal com o benefício concedido aos 17 setores da economia, e os outros R$ 10 bilhões à mudança na tributação das prefeituras.