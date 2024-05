Compra de ativos pode acarretar em custos elevados para bancos centrais, diz Schnabel, do BCE

A dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel disse nesta terça-feira (28) que os bancos centrais devem seguir com a estratégia de compra de ativos, mas alertou que a ferramenta pode "acarretar custos que poderão ser mais elevados do que os de outros instrumentos" de política monetária. Os bancos centrais podem reduzir os riscos da compra de ativos ao utilizar a ferramenta com mais parcimônia, disse Schnabel, durante evento realizado pelo Banco do Japão (BoJ), em Tóquio.