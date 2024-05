CEO da OpenAI acompanha Bill Gates em carta e promete doar a maior parte de sua fortuna

Sam Altman é um dos mais novos bilionários da lista da Forbes. Um dos nomes mais conhecidos do mundo da tecnologia atualmente, o homem de 38 anos ganhou os holofotes devido a rápida ascensão da OpenAI desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022. Ele nega, contudo, que tenha ações da empresa que comanda - embora tenha capital fechado, a OpenAI foi avaliada em cerca de US$ 80 bilhões em fevereiro (R$ 426,09 bilhões).

A maior injeção de capital já feita por Altman em uma única companhia, de acordo com a firma de dados de capital de risco CB Insights, foi na empresa de fusão nuclear Helion Energy, no valor de US$ 375 milhões (R$ 1,85 bilhão), em 2021, liderando uma rodada de investimentos de valor total de US$ 500 milhões (R$ 2,4 bilhões). Em maio de 2023, após investir cerca de US$ 13 bilhões na OpenAI, a Microsoft fechou um acordo com a Helion Energy.