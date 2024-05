Alíquota de 26,5% é alta, mas menor que atual, afirma Bernard Appy

Na primeira audiência do grupo de trabalhos sobre a regulamentação do IBS, da CBS e do imposto seletivo na reforma tributária, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, admitiu que a alíquota de 26,5%, calculada com base no IBS e na CBS, é alta. Porém, considerou que o porcentual é menor que o praticado atualmente, de 34,4%, e que ainda assim se trata de uma alíquota máxima.

"26,5% não é alíquota média, é a alíquota padrão. A alíquota média é menor do que os 26,5%", afirmou Appy. Segundo ele, a redução de brechas para fraudes e as alíquotas diferenciadas para diversos setores devem baixar mais esse porcentual. "26,5% é a alíquota máxima. É alta, mas comparada com a situação atual, é menor".

O secretário afirmou que a sua expectativa é de que, em até 13 anos, a reforma tributária leve o PIB a ter 10% de crescimento.