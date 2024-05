Mercadante diz que votação de LCD no Senado deve ficar para próxima semana por causa do feriado

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o projeto que trata das Letras de Crédito de Desenvolvimento (LCD) deve ser votado no Senado na próxima semana.

A expectativa era que o tema fosse apreciado ainda nesta semana, mas a pauta ficou prejudicada por conta do feriado.

O presidente do BNDES prevê uma arrecadação de R$ 10 bilhões no ano com o instrumento, que tem como objetivo viabilizar o fomento a investimentos no setor produtivo.