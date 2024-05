Juros: Campos Neto e ausência de mercados em NY abrem espaço para correção em baixa

Os juros futuros fecharam a segunda-feira, 27, em queda, mais pronunciada nos vencimentos de prazo intermediário, justamente os que mais tinham avançado nos últimos dias. O feriado norte-americano do Memorial Day, que, embora tenha enxugado a liquidez, manteve fechado o mercado de Treasuries, que tem sido um dos principais vetores de volatilidade para os ativos. Internamente, as declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ajudaram a consolidar o movimento de correção das taxas iniciado já pela manhã, apesar da revisão para cima nas expectativas de IPCA trazidas pelo Boletim Focus.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava a 10,375%, de 10,400% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para janeiro de 2026, a 10,72% (de 10,84%). O DI para janeiro de 2027 tinha taxa de 11,03%, de 11,15% no último ajuste, e a do DI para janeiro de 2029, taxa de 11,49% (de 11,56%).

As mínimas da sessão foram atingidas a partir da fala de Campos Neto, no início da tarde, em participação no "Almoço Empresarial" organizado pelo Lide. "De forma geral, o tom foi mais leve do que na sexta-feira", resumiu o estrategista-chefe da Warren Investimentos, Sérgio Goldenstein, referindo-se à palestra em evento da FGV, no Rio. Na ocasião, Campos Neto destacou que a expectativa de inflação vem subindo bastante e mostrou desconforto com o fato de que quando a inflação está bem comportada é algo atrelado a preços de alimentos. Além disso, admitiu que a questão da credibilidade do BC ajuda a explicar a piora das expectativas futuras.