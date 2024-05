Ibovespa tenta subir com petróleo, mas feriado em NY e queda do minério dificultam

A falta de catalisadores diante de uma agenda esvaziada de indicadores impede o Ibovespa de definir um norte nos primeiros minutos do pregão desta segunda-feira, 27, de feriado nos Estados Unidos. No exterior, as bolsas europeias sobem moderadamente e as asiáticas fecharam com uma alta um pouco maior. Os mercados norte-americanos estão fechados devido à celebração ao Memorial Day, o que ainda deve instigar um volume financeiro discreto na B3 hoje. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Assim, o Índice Bovespa tem dificuldade em aliviar a queda de 3,00% da semana passada, quando, na sexta fechou pelo sexto pregão seguido de baixa.

"Enquanto o índice Nasdaq de Nova York bateu novo recorde na sexta, o Ibovespa segue sem tração e acumulando perdas de mais de 7,00% em 2024, num sinal claro de que faltam gatilhos para o mercado evoluir", analisa Alvaro Bandeira, economista e coordenador da Comissão de Economia da Diretoria Técnica da Apimec. Além do cenário incerto sobre a política monetária principalmente nos EUA, em meio à persistente inflação, internamente os mercados têm reagido a questões ligadas às contas públicas e também aos juros básicos. "O déficit fiscal no Brasil crescente explica o comportamento dos investidores, que ficam em resguardo", analisa Bandeira. Apesar da elevação das bolsas asiáticas, impulsionadas por medidas da China para o setor de chips, e do aumento do lucro do setor industrial chinês em maio, o minério de ferro fechou em queda de 1,10% em Dalian. Assim, as ações do setor metálico, sobretudo as da Vale, caem, limitando o efeito positivo da valorização dos papéis da Petrobras no Ibovespa.