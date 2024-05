Febraban: Novo indicador mostrará fim de 'efeito bola de neve' do rotativo

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirmou nesta segunda-feira, 27, que a tabela que o Banco Central passou a publicar junto das estatísticas mensais de crédito para mostrar quanto os bancos têm cobrado no rotativo do cartão de crédito mostrará que o novo teto acabará com o "efeito bola de neve" da modalidade. A entidade voltou a dizer que a divulgação de taxas anualizadas de juros da linha não refletem a realidade de como os juros são cobrados.

A tabela referente a abril, publicada pelo BC nesta segunda, aponta que as instituições têm praticado juros que equivalem a algo entre 18,35% e 65,15% do valor das dívidas originais em 99% das operações de crédito rotativo. A lei aprovada pelo Congresso no ano passado e que entrou em vigor em janeiro determina um limite máximo de 100% do valor das dívidas originais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Com o passar dos meses, a tabela mostrará que o novo teto acabará com o 'efeito bola de neve' de juros sobre juros", ou seja, não haverá cobrança superior a 100% em juros e encargos do rotativo do cartão de crédito no novo ranking", disse a Febraban, em nota. A entidade afirma que o novo índice também ajuda a mostrar os encargos exatos das faturas, e melhora a compreensão da nova regra.