Dólar tem ligeira alta em dia de liquidez reduzida com feriado nos EUA

Com máxima a R$ 5,1850, o dólar à vista encerrou o dia cotado a R$ 5,1719, em alta de 0,08%. No mês ainda apresenta baixa de 0,39%.

"Foi um dia mais parado no mercado de câmbio, com o feriado nos EUA. Como tem feriado na quinta-feira no Brasil (Corpus Christi), a semana deve ser de liquidez mais fraca, apesar da agenda de indicadores importantes nos Estados Unidos", afirma a economista Cristiane Quartaroli, do Ouribank, em referência à divulgação da segunda leitura do PIB dos EUA no primeiro trimestre, na quinta-feira, 30, e do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) na sexta-feira, 31.

Principal evento do dia, a participação de Campos Neto em evento do Lide levou os DIs às mínimas e tirou parte da pressão do dólar, que havia superado R$ 5,18 no início da tarde. O presidente do BC disse que a inflação converge para a meta, apesar da preocupação com preços de serviços, e que as expectativas inflacionárias devem se estabilizar ao longo do tempo.