Dólar cai por China e atento a Focus antes de Campos Neto, em semana de formação de Ptax

O dólar opera em baixa no mercado à vista, alinhado à queda externa predominante ante moedas principais e várias emergentes e ligadas a commodities. O real e pares emergentes sobem após crescimento de 4,3% do lucro industrial na China entre janeiro e abril, na comparação com igual intervalo de 2023.

Investidores avaliam o boletim Focus em meio à ausência dos mercados americanos nesta segunda-feira, 27, por conta do feriado de Memorial Day nos EUA. O mercado de câmbio pode ficar volátil ainda em semana com feriado local na quinta-feira (Corpus Christi), véspera do fechamento da taxa Ptax do fim de maio, na sexta-feira.

O boletim Focus, divulgado mais cedo, mostra que o mercado compartilha das dúvidas e preocupações do presidente do BC, Roberto Campos Neto, com a inflação local. Pela segunda semana consecutiva os economistas elevaram as projeções para a inflação do IPCA, com alterações para 2024, 2025 e 2026. Ao contrário da semana passada, foram mantidas as estimativas para a taxa Selic, em 10% para este ano e em 9% para 2026 e 2027. Ainda de acordo com o boletim, houve elevação na inflação do IGP-M deste ano, que passou de 2,47% para 2,65%.