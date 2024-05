Crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 0,9% em abril, para 150,7% do PIB, diz BC

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro subiu 0,9% em abril ante março, para R$ 16,711 trilhões. O montante equivale a 150,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, conforme dados divulgados nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central (BC).

O crédito ampliado inclui, entre outras, as operações de empréstimos feitas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e as operações com títulos públicos e privados. A medida permite uma visão mais ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando, ao abarcar não apenas os empréstimos bancários.

No caso específico de empresas, o saldo do crédito ampliado subiu 0,9% em abril ante março, para R$ 5,771 trilhões. O montante equivale a 52,1% do PIB.