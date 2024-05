Casa de 'Esqueceram de Mim' está à venda por R$ 27 milhões

No sábado, 25, a empresa que está comercializando o imóvel, a Coldwell Banker Realty, divulgou detalhes do centenário imóvel em estilo georgiano de tijolos vermelhos localizado no número 671 da Linconl Avenue, em Winnetka, em Ilinois, nos EUA.

A casa que serviu de cenário para o filme Esqueceram de Mim , lançado em 1990 e estrelado por Macaulay Culkin, está à venda nos EUA por US$ 5,250 milhões (R$ 27 milhões). Ela foi comprada em 2012 por um casal, que pagou, à época, US$ 1,585 milhões (R$ 8,2 milhões).

Muitos dos cenários do filme já não existiam mais quando eles compraram a casa. Outros eles fizeram questão de manter, tais como a porta da frente e a escada central onde Kevin anda de trenó, que serviu para uma das cenas de destaque no filme.

Eles dizem estar acostumados com fãs dos filmes gritando pelo nome de Kevin do lado de fora da casa. Para Trisha, essas manifestações trazem uma "energia feliz" para a casa.

Os atuais donos, Tim e Trisha Johnson, contaram ao The Wall Street Journal que, quando foram visitar a casa, eles apenas estavam procurando algum imóvel em estilo georgiano e de tijolos vermelho. Foi quando um corretor os levou para conhecer a casa do filme.

O espaço conta com uma réplica da casa em Lego, bem como uma figura de Kevin também em Lego. Eles também colocaram varanda com lareira dos dois lados da residência..

A rua onde está a propriedade é arborizada fica atrás de um portão de ferro. "A residência em si é uma obra-prima de estilo tradicional, com uma planta fluida repleta de calor, personalidade e detalhes primorosamente elaborados", afirma o anúncio.

A estrutura original do imóvel foi preservada. Logo no hall de entrada, existe uma escadaria que dá acesso aos pavimentos superiores e, no mesmo nível, a sala de estar e de jantar. Esses espaços permanecem inalterados, segundo a definição da empresa imobiliária.

A casa tem uma ampla sala com pé direito alto e portas francesas com painéis de vidro que dão acesso ao quintal. A cozinha gourmet é destacada no anúncio, bem como uma segunda sala para reuniões em família. A varanda é coberta e possui lareira que dá acesso a um pátio com vista para o quintal.

Os anunciantes dizem que, pelo tamanho do espaçoso lote, é possível ao comprador instalar uma piscina, caso queira.

São duas lavanderias, uma no andar de cima, e outra, no térreo. São cinco quartos e seis banheiros. A garagem anexa é aquecida e comporta três carros. Há também espaços para estacionamento de mais veículos do lado de fora.

Os quartos ficam na parte superior, sendo que a suíte principal conta com lareira a gás, closet e banheira de hidromassagem de mármore.

O antigo sótão virou o terceiro andar da casa, onde foi instalada uma suíte júnior, que fica em meio às copas das árvores. O piso inferior possui uma academia totalmente equipada e bar molhado, diz o anúncio. É lá que fica a quadra esportiva e também o cinema.