Após série ruim, Ibovespa inicia semana em leve alta de 0,15%, aos 124,5 mil pontos

Acompanhando o avanço do petróleo na sessão, Petrobras (ON +1,02%, PN +1,09%) foi o destaque quase solitário na B3 em abertura de semana sem a referência de Nova York, onde os mercados estiveram fechados nesta segunda-feira, 27, por conta do feriado do Memorial Day, com reflexo direto para a liquidez na B3. Aqui, apesar da reação positiva da estatal neste início de semana - em que se espera a primeira entrevista coletiva da nova presidente, Magda Chambriard, no período da noite desta segunda -, o Ibovespa se moveu muito pouco, apenas 453 pontos, entre a mínima (124.081,39) e a máxima (124.534,59) da sessão, em que saiu de abertura aos 124.297,47.

Com giro também muito enfraquecido nesta segunda-feira, a R$ 10,3 bilhões, o índice da B3 fechou em leve alta de 0,15%, aos 124.495,68 pontos, praticamente estável ao longo de toda a sessão após uma sequência ruim, de seis perdas diárias que resultaram em retração de 3% para o Ibovespa na semana passada. No mês, faltando ainda três sessões para o encerramento de maio, o índice recua 1,13%, colocando a perda no ano a 7,22%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de Petrobras, entre as principais ações também Banco do Brasil (ON +1,22%) conseguiu iniciar a semana com clareza no positivo - entre os maiores bancos, destaque para Santander, com a Unit em baixa de 1,50% no fechamento, desfavorável também para Itaú (PN -0,35%) e para Bradesco (ON sem variação, PN -0,31%). Vale ON virou em direção ao fim do dia e subiu nesta segunda 0,34%, a R$ 65,30, na máxima da sessão no fechamento, negativo ainda para outros nomes do setor metálico, como Gerdau (PN -1,12%) e CSN (ON -0,45%), em segunda-feira de queda de 1% para os preços do minério de ferro em Dalian, na China, aponta Inácio Alves, analista da Melver.