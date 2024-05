Aprovação de ETF de ethereum pela SEC indica mudança de visão do regulador

A Securities and Exchange Comission (SEC) aprovou na noite de quinta-feira, 23, uma alteração que permite transações à vista de ETFs (fundos negociados em bolsa, em inglês) de ethereum, a segunda maior criptomoeda do mundo, atrás do bitcoin. As oito emissoras que já receberam o aval do órgão, no entanto, ainda precisam esperar o fim da tramitação do processo.

Analistas estão confiantes de que a aprovação definitiva será dada em breve, e o mercado já se movimenta em torno da liberação dos ETFs. A decisão, segundo traders, marca uma guinada na gestão da SEC, que tem se tornado mais receptiva a criptoativos e abre espaço para novos ETFs de outras criptomoedas.

A SEC tinha até quinta-feira para dar um parecer sobre o pedido da emissora VanEck de criar um ETF de ethereum. BlackRock, Fidelity, Grayscale, ARK 21Shares, Franklin Templeton, Invesco Galaxy e Bitwise já foram aprovadas, mas ainda aguardam a avaliação das declarações de registro S-1. O processo pode levar algumas semanas.