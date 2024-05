Posto em Fortaleza vende combustível sem imposto neste sábado, 25

Para ter acesso ao combustível com desconto, o condutor deverá adquirir cupons que estão sendo disponibilizados no local e podem ser trocados por combustível. Ao todo, 5 mil litros foram destinados para a ação, dos quais 1,5 mil foram vendidos nas duas primeiras horas de atividades.

O posto Shell da avenida Pontes Vieira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza , está com combustíveis 11% mais baratos neste sábado, 25.

No local serão aceitos pagamentos apenas por pix, débito e dinheiro físico. O valor da gasolina, após o desconto, tem sido de R$ 5,30.

“Estarão disponíveis 5.000 litros de gasolina comum sem tributação federal, com desconto de 11,51%, totalizando R$ 5,30 por litro. As fichas serão distribuídas no local a partir das 8h, e os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, débito e PIX. O acesso ao posto pela Avenida Pontes Vieira facilita o controle do fluxo”, afirma Lucas Melo, coordenador geral da AJE (Associação dos Jovens Empreendedores no Ceará).

A ação realizada pela AJE marca os últimos dias do Feirão do Imposto, movimento realizado pelo grupo durante todo o mês de maio para a reflexão sobre os impostos no país.

Na próxima terça-feira, 28, o Feirão chega até a Cervejaria Turatti, em Fortaleza, com retirada de impostos sobre o chopp do estabelecimento.

Combustíveis com 11% de desconto em Fortaleza

Local: Posto Shell

Endereço: Avenida Pontes Vieira, 2250, Dionísio Torres; próximo à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Horário: A partir das 8 horas da manhã



Com informações do repórter Luciano Cesário da rádio O POVO CBN