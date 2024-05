Balanço da Nvidia indica que euforia com inteligência artificial está longe de acabar

A Nvidia superou a estimativa de lucros pelo sexto trimestre consecutivo e registrou nova receita recorde, segundo balanço publicado na noite da quarta-feira, 22. O analista Louis Navellier, da gestora Navellier, disse que a companhia fechou a temporada de resultados trimestrais dos fabricantes de processadores "com chave de ouro".

As ações da Nvidia subiram 6,06% no afterhous de Nova York, para acima do nível dos US$ 1 mil, e contaminaram os papéis de outras empresas do segmento, com os da Micron, que avançaram 2,43%, e os da Advanced Micro Devices (AMD), que tiveram alta de 1,95%. Já os American Depositary Receipts (ADRs) da TSMC subiram 4,07%.

Os investidores se animaram com a nova elevação do guidance da companhia para o atual trimestre, de US$ 28 bilhões em vendas. No primeiro trimestre fiscal de 2025, a Nvidia teve receita de US$ 26 bilhões, o que representa um crescimento anual de 262%, e lucro líquido de US$ 14,9 bilhões, alta anual de 628%.