Vendas no varejo do Reino Unido caem 2,3% em abril ante março

As vendas no varejo do Reino Unido caíram 2,3% em abril ante março, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 24, pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país. O resultado veio abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,5% nas vendas. Na comparação anual, as vendas no varejo britânico caíram 2,7% em abril. Neste caso, o consenso da FactSet era de recuo de 0,4%.