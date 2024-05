'Se tiver gosto de álcool, até que é bom', diz Lula sobre o bagaço de cana-de-açúcar

O presidente da República enfatiza que antes o bagaço era usado para outra fins por falta de conhecimento, como combustível para queimas em plantações para afastar animais peçonhentos, por exemplo. Foi a partir da cana que, durante a crise do petróleo na década de 70, foi possível retirar o Proálcool.

"Eu fico percebendo que a nossa engenharia, que os nossos pesquisadores, conseguiram fazer o que nenhum país do mundo que pensa que são melhor do que nós fizeram. A gente consegue transformar aquele bagaço numa coisa que produz o Etanol de muito melhor qualidade do que o Etanol que produzíamos antes, que é o Etanol de segunda geração", explica.

Ele ainda questiona "qual é o país que tem isso?", argumentando que as outras nações possuem outras "coisas" que possivelmente não tenha no Brasil, mas que é necessário valorizar o que há em território nacional.