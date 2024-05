Para diretor do FMI, cenário base continua sendo de aterrissagem suave para economia global

O cenário base do Fundo Monetário Internacional (FMI) continua sendo de aterrissagem suave para a economia global. Quanto às pressões nos preços, a melhora continua, embora a inflação permaneça acima da meta na maioria dos países observados, disse nesta sexta-feira, 24, o diretor executivo para o Brasil do FMI, Afonso Bevilaqua.

"Os núcleos de inflação também têm refluído, refletindo em parte um alívio das pressões advindas dos mercados de trabalho que, no entanto, continuam mais apertados do que seriam consistentes com as metas de inflação. Por fim, as expectativas de inflação de curto prazo também têm se reduzido", lembrou Bevilaqua, durante o X Seminário Anual de Política Monetária, do Centro de Estudos Monetários (CEM) do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), no Rio de Janeiro.

Entretanto, o diretor do FMI pondera que houve uma pausa na queda tanto da inflação quanto de expectativas de inflação em alguns países, como os Estados Unidos. Diante desse cenário, o executivo frisou que a recomendação do fundo é de que os países assegurem que o processo de redução da inflação esteja plenamente estabelecido antes de afrouxar a política monetária.