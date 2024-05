Para CNseg, catástrofe no RS será a maior do setor no Brasil em um único evento

O presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, afirmou nesta sexta-feira, 24, que as enchentes no Rio Grande do Sul devem se tornar o de maior volume de indenizações pagas pelo setor no País. Isto inclui não apenas eventos climáticos, mas quaisquer tipos de evento.

"Brumadinho (o rompimento da barragem da Vale, em 2019) aconteceu em uma região pouco povoada. Desta vez, atingiu uma área populosa, grandes cidades", disse ele, em coletiva de imprensa para comentar as estimativas de impacto para o setor das enchentes no Rio Grande do Sul.

Oliveira disse que os efeitos são disseminados, mas que acontecem de forma ampla nos seguros massificados. "Em grandes riscos, pode ter uma ou outra empresa mais impactada, mas tem o sistema de resseguros, que distribui os riscos", afirmou.