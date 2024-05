Mais de 70% dos negativados no Ceará saíram das listas de inadimplentes em até 90 dias

Valor médio devido pelos cearenses aumentou 17,3% em abril deste ano, em comparação a igual período do ano anterior. Crédito: Steve Buissinne/Pixabay

No Ceará, 71,1% das pessoas negativadas conseguiram sair da lista de inadimplentes em até 90 dias, enquanto o prazo médio para recuperação de crédito no Estado é de 8,2 meses, de acordo com dados do Indicador de Recuperação de Crédito, realizado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). O cenário do ritmo de consulta a pessoas físicas teve queda de 1,8% no acumulado de 12 meses no Estado, em abril de 2024, enquanto cresceu 5,1% no Nordeste. Do total de pessoas consultadas, 12,1% estavam inadimplentes, e cerca de 22,5% tinham idades entre 30 a 39 anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “As estatísticas nos conferem respaldo ao entendimento de que nossa economia, embora sem maiores variáveis, prossegue numa rota de crescimento, reforçando a esperança de que dias melhores estão por vir”, conforme o presidente da FCDL-CE, Freitas Cordeiro, que ressaltou a importância do indicador para averiguar o desempenho do setor.

Para Freitas, os dados positivos alimentam a esperança do segmento de que 2024 será um ano de crescimento para a economia do Ceará, citando, também, o aumento anual de 57% no número de vagas formais criadas no Estado, com 11.197 novos postos no primeiro trimestre deste ano. A área de Serviços compilou o maior número de vagas, com 12.030. Construção e Indústria ficaram com 946 e 658, respectivamente. Na Agropecuária e Comércio, as demissões superaram as admissões em 275 e 2.162, em ordem, nos três primeiros meses de 2024. "Esse desempenho deve-se aos saldos negativos registrados em janeiro e fevereiro, quando tipicamente ocorre o encerramento de contratos temporários. Em março, o setor voltou a exibir saldo positivo, mas ainda insuficiente para compensar os resultados dos meses anteriores", detalhou o levantamento.