Lucid Group demitirá 400 funcionários em reestruturação

O Lucid Group está demitindo 400 funcionários, ou 6% de sua força de trabalho, como parte de um plano de reestruturação. A fabricante de veículos elétricos disse na sexta-feira que a reestruturação visa reduzir custos como resultado da evolução das necessidades de negócios e melhorias de produtividade.

A empresa espera registrar entre US$ 21 milhões e US$ 25 milhões em encargos, a maior parte dos quais será reconhecida no segundo trimestre.

O plano deve estar praticamente concluído até o final do terceiro trimestre. Numa carta aos funcionários, o CEO e Diretor de Tecnologia Peter Rawlinson disse que as demissões afetarão funcionários em todos os níveis, incluindo liderança e gestão de nível médio. A redução da força de trabalho não afetará os funcionários horistas de manufatura e logística, disse ele.