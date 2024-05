Juros: DIs avançam com declarações de Campos Neto e cautela pré-feriado nos EUA

Os juros futuros subiram em bloco nesta sexta-feira, com alta mais intensa no trecho intermediário da curva. Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foram recebidas com preocupação e deflagraram uma recomposição dos prêmios na curva. Esse movimento foi amplificado pela alta do dólar e por um clima de cautela à véspera do feriado do Memorial Day, que manterá os mercados americanos fechados na segunda-feira.

A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 avançou de 10,390% no ajuste de ontem para 10,415%, enquanto o juro do DI para janeiro de 2027 passou de 11,080% para 11,150%. A taxa do contrato para janeiro de 2029 subiu de 11,533% para 11,565%. Com isso, os juros terminam a semana cerca de 6 pontos-base acima dos ajustes da última sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em um evento organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), no Rio, Campos Neto disse que as expectativas de inflação do mercado estão "subindo bastante". Ele atribuiu essa desancoragem à política fiscal e ao cenário externo, mas também a dúvidas sobre a "credibilidade do Banco Central." Além disso, disse que os preços dos alimentos podem subir por causa das enchentes no Rio Grande do Sul, o que cria um risco para o IPCA.