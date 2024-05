Governo publica novo relatório pré-emissão; Tesouro está pronto para 2ª captação sustentável

O governo brasileiro anunciou nesta sexta-feira, 24, a publicação do segundo Relatório Pré-Emissão com Alocação Indicativa de Recursos, no contexto do Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis. Este documento, aprovado pelo Comitê de Finanças Sustentáveis Soberanas (CFSS), indica as categorias de despesas que serão referência para a segunda emissão de títulos públicos sustentáveis pela República Federativa do Brasil. Com o relatório, o Tesouro Nacional está pronto para realizar a segunda captação deste tipo do País.

A primeira captação soberana sustentável foi feita em novembro passado. Dias depois daquela emissão, fontes do governo informaram ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que a próxima emissão deste tipo deveria ocorrer a partir de maio de 2024.

A estreia da emissão sustentável pelo Brasil foi considerada um sucesso pela equipe econômica, já que as taxas obtidas com a operação ficaram muito próximas das alcançadas por países que são classificados como grau de investimento. Além disso, a demanda foi três vezes superior à oferta.