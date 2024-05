Dólar cai de olho em C/C e à espera de dados dos EUA, falas de Fed e Campos Neto

O dólar opera em baixa no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 24, em linha com a desvalorização externa da moeda americana ante pares rivais e várias divisas emergentes e ligadas a commodities. O ajuste é limitado por alta dos rendimentos dos Treasuries em meio a incertezas sobre corte de juros neste ano nos EUA, após os PMIs americanos em maio acima do esperado na quinta, 23. As encomendas de bens duráveis nos EUA subiram 0,7% em abril ante março, superando a previsão de queda de 0,6%.

Investidores locais digerem os dados sobre transações correntes no País e de investimentos estrangeiros diretos em abril, enquanto aguardam palestras do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em seminário do FGV Ibre, no Rio (14h), onde o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Paulo Picchetti, também falará à tarde. É aguardada também a aprovação pelo Conselho de Administração (CA) da Petrobras de Magda Chambriard como conselheira e, em seguida, sua nomeação como presidente da estatal.

O resultado das transações correntes no Brasil em abril mostrou déficit de US$ 2,515 bilhões, superando as estimativas mais pessimistas, que indicavam resultado negativo de US$ 2,492 bilhões. O Investimento Direto no País (IDP) também frustrou ao somar US$ 3,867 bilhões, abaixo da mediana das estimativas (US$ 4,65 bilhões).